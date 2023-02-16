Гулял по городу с флагом «ссср»: в Кривом Роге задержали мужчину

В Кривом Роге 55-летний мужчина набросил на плечи флаг «ссср» и гулял с ним по городу.

По улице Малиновского мужчина ходил с «советским» флагом. Правоохранители поехали на место и нашли мужчину, у которого на плечах был флаг «ссср».

Так своим поступком он распространил и публично использовал символику коммунистического тоталитарного режима.

Мужчина свою вину признал, мера пресечения ему не избиралась.

Источник: «Дніпро Оперативний»

Українська Русский

Автор: