Гуфман заявил, что уходит с должности первого заместителя председателя облсовета

Первый заместитель председателя Днепропетровского облсовета Гуфман сообщил, что уходит с должности.

Первый заместитель председателя Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман подал заявление с просьбой уволить его с должности.

Об этом он заявил на своей странице на фейсбуке.

Свое решение он объяснил тем, что статус чиновника ограничивает его и не позволяет активно помогать жителям области.

Сегодняшний статус чиновника меня, скорее, ограничивает. Смогу продемонстрировать лучший КПД, рядовой гражданин. Создавая производства, организуя рабочие места. От удачливости проектов, наличия прибыли зависит возможность помогать. Мне ближе делится своим, а не распределять, ища возможности помочь, — написал он.

Напомним, до начала полномасштабного вторжения РФ Геннадий Гуфман возглавлял Днепропетровскую региональную организацию политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая сейчас запрещена в Украине.

Геннадий Гуфман также показал свое заявление.

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