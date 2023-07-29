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  • ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админздания

ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админздания

Сегодня 10:38
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В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный комплекс и админздание.

Новости Днепра про ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админздания

Для ликвидации последствий завалов после прямого попадания использовалась специальная техника. Спасатели успели вовремя локализовать пожар и помочь всем пострадавшим.

«Проводились обследования жилищного комплекса на наличие жильцов, которые там могли находиться. Представители ГСЧС находились на месте до 3 часов ночи», — сообщил полковник службы гражданской защиты Сергей Коренный.

Спасатели задействовали подготовленных спасателей в высотной люльке. Они убрали поврежденные конструкции с верхних этажей. С 9 по 13 этаж около 15 квартир фактически разрушены.

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Новости Днепра про ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админзданияУкраїнська Новости Днепра про ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админзданияРусский

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