ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админздания

В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный комплекс и админздание.

Для ликвидации последствий завалов после прямого попадания использовалась специальная техника. Спасатели успели вовремя локализовать пожар и помочь всем пострадавшим.

«Проводились обследования жилищного комплекса на наличие жильцов, которые там могли находиться. Представители ГСЧС находились на месте до 3 часов ночи», — сообщил полковник службы гражданской защиты Сергей Коренный.

Спасатели задействовали подготовленных спасателей в высотной люльке. Они убрали поврежденные конструкции с верхних этажей. С 9 по 13 этаж около 15 квартир фактически разрушены.

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