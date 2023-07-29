ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админздания

Для ликвидации последствий завалов после прямого попадания использовалась специальная техника. Спасатели успели вовремя локализовать пожар и помочь всем пострадавшим.
«Проводились обследования жилищного комплекса на наличие жильцов, которые там могли находиться. Представители ГСЧС находились на месте до 3 часов ночи», — сообщил полковник службы гражданской защиты Сергей Коренный.
Спасатели задействовали подготовленных спасателей в высотной люльке. Они убрали поврежденные конструкции с верхних этажей. С 9 по 13 этаж около 15 квартир фактически разрушены.
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