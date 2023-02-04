«Гривна победы»: на Днепропетровщине собирают банкноты старого образца, чтобы помочь ВСУ

Волонтеры Кривого Рога Днепропетровской области организовали благотворительную акцию "Гривна Победы", чтобы помочь бойцам ВСУ.

Суть инициативы заключается в том, что все желающие могут сдать банкноты, которые вскоре выйдут из оборота, и приобщиться таким образом к сбору донатов на помощь защитникам Украины. Об этом информирует «Суспільне».

Так, волонтеры ждут от горожан банкноты старого образца номиналом одна и две гривны, которые должны изъять из оборота 30 сентября этого года.

«Мы установили ящик, где все желающие и посетители нашего «пункта несокрушимости» приходят и бросают купюры старого образца, которые потом пойдут на дроны для наших ребят», — рассказала одна из волонтеров.

Акция стала частью общегородской инициативы «Миллион на дроны Победы». Она продлится до 24 февраля 2023-го.

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