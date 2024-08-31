Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажа

Об этом сообщают в Facebook-группе «Наш Левобережный 3».
По всему левобережному стоят грязные от пыли машины и валяется сажа. Утро началось не с кофе, — говорится в сообщении.
Больше всего пострадал также Левобережный район города.
По предварительной информации, такие последствия вызвал странный пепел, сыпавшийся с неба вчера, 30 августа.
Сообщалось о больших природных пожарах возле Александровки.
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