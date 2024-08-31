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  • Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажа

Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажа

Сегодня 11:27
просмотров

На районе Левобережный-3 местных жителей с утра ждал неприятный сюрприз.

Новости Днепра про Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажа

Об этом сообщают в Facebook-группе «Наш Левобережный 3».

По всему левобережному стоят грязные от пыли машины и валяется сажа. Утро началось не с кофе, — говорится в сообщении.

Больше всего пострадал также Левобережный район города.

Новости Днепра про Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажа

По предварительной информации, такие последствия вызвал странный пепел, сыпавшийся с неба вчера, 30 августа.

Сообщалось о больших природных пожарах возле Александровки.

Новости Днепра про Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажа

Вчера огонь охватил поля и у трассы Днепр – Харьков.
 
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Новости Днепра про Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажаУкраїнська Новости Днепра про Грязные машины и дороги: на Левобережном-3 в Днепре повсюду лежит сгоревшая сажаРусский

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