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  • Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

Сегодня 11:56
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На днях в общественном транспорте Кривого Рога разразился новый скандал.

Новости Днепра про Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

Так, как сообщают в социальных сетях, водитель троллейбуса №15 хотела высадить ребенка, зашедшего в салон с велосипедом.

Она настаивала, что ребенок должен выйти из салона, потому что колеса велосипеда были грязными. Женщина отказывалась ехать дальше, пока за ребенка не вступились почти все присутствовавшие в салоне пассажиры.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель обматерил мужчину на инвалидной коляске. После этого разгорелся скандал, на который отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Новости Днепра про Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедомУкраїнська Новости Днепра про Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедомРусский

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