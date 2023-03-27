Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

Так, как сообщают в социальных сетях, водитель троллейбуса №15 хотела высадить ребенка, зашедшего в салон с велосипедом.
Она настаивала, что ребенок должен выйти из салона, потому что колеса велосипеда были грязными. Женщина отказывалась ехать дальше, пока за ребенка не вступились почти все присутствовавшие в салоне пассажиры.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель обматерил мужчину на инвалидной коляске. После этого разгорелся скандал, на который отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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