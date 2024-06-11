Грустные грации с кувшинами в руках: история неизвестного фонтана во дворе популярного вуза Днепра

В теплое время года в Днепре массово включают фонтаны. Но часть из них в жару все же остается без воды – они не работают уже годами и просто украшают улицы города скульптурами в чашах. Те, где скульптур нет – часто превращаются в клумбы или сравниваются с землей.

Журналисты dnepr.info узнали историю фонтана, в котором давно нет воды, но его скульптуры все еще украшают двор одного из учебных заведений Днепра.

Фонтан «Три грации» был установлен во дворе Химико-технологического университета еще в 1950-х годах. Тогда была популярна тема рабочих, колхозниц, студентов, поэтому скульптура женщин в чаше скорее всего символизировала кого-то из них.

Они «одеты» весьма скромно, в длинные платья, а в руках держат что-то похожее на кувшины из которых должна литься вода. Над их головами расположены две чаши. Из них также должна была литься вода. Таким образом, скульптуры женщин, по задумке проектировщика фонтана, должны были быть прикрыты «стеной» воды.

Простому обывателю подойти к фонтану не просто- он находится во внутреннем дворе учебного заведения, чтобы пройти к фонтану нужно миновать холл в одном из корпусов вуза. Поэтому чаще всего любовались на фонтан только студенты и преподаватели.

Рядом с фонтаном находились лавочки и была беседка. Сейчас возле фонтана много зеленых кустов, растут они и в самой чаше, вода в фонтан давно уже не подается.

по материалам Елены Присягиной, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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