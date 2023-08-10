Грозы, ливни, шквалы: на Днепр надвигается буря

В Украине, в частности, в Днепре и области, резко ухудшится погода.

Завтра, 11 августа, почти по всей территории Украины, в частности, на Днепропетровщине, ожидаются грозы, сильные дожди и шквалы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.

11 августа в Украине, кроме Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, грозы; на Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

При этом температура воздуха в Днепре составит +15°…+13°C ночью, +25°…+27°C днем.

Поэтому, выходя завтра из дома, обязательно берите с собой зонт!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в четверг трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат работу раньше: причина.

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