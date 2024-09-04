«Громко в Новомосковске»: в ОВА коротко прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре

В ОВА прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре.

Вечером 4 сентября жители Днепра и области слышали взрывы, прогремевшие во время тревоги.

В частности, сообщения о звуках взрывов поступали от жителей Днепра и Павлограда.

Впоследствии руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Новомосковске было громко.

Детали впоследствии. Информационная тишина, – написал Лысак.

По состоянию на 19:02 в городе снова раздается тревога, а в Воздушных силах ВСУ сообщают об опасности. Лучше быть в укрытиях.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: