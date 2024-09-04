«Громко в Новомосковске»: в ОВА коротко прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре

Вечером 4 сентября жители Днепра и области слышали взрывы, прогремевшие во время тревоги.
В частности, сообщения о звуках взрывов поступали от жителей Днепра и Павлограда.
Впоследствии руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Новомосковске было громко.
Детали впоследствии. Информационная тишина, – написал Лысак.
По состоянию на 19:02 в городе снова раздается тревога, а в Воздушных силах ВСУ сообщают об опасности. Лучше быть в укрытиях.
Читайте также:
Автор:
Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.
Житель Днепра решил украсть посылку из почтомата.
Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.
В Днепре жители одного из дома без газа, потому что…
Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.
Житель Днепра решил украсть посылку из почтомата.
Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.
В Днепре жители одного из дома без газа, потому что оборудование похитили неизвестные воры.
В 2019 году ко Дню города в Днепре стало на один сквер больше – на набережной появился сквер «Прибрежный». Он находится на жилмассиве Победа-1. Зеленая зона – 3,8 га. Тут есть фонтан, детские качели, тренажеры для занятий спортом, лавочки необычной…
Число пострадавших увеличилось.
Бывшие мужчина и женщина подрались в кафе из-за 100 гривен.
В Днепре скончался видный врач и бывший руководитель больницы №7.
Сегодня улица Олеся Гончара в Днепре одно из самых оживленных мест. Тут есть магазины, вуз, общежития, обычные дома. По улице регулярно курсируют маршрутки и автомобили. Словом, обычная городская улица с ее развитой инфраструктурой. Во времена Екатеринослава улица каждый месяц на…
В Днепре по проспекту науки обновили сквер.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!