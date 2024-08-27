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  • «Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку

«Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку

Сегодня 12:56
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В Днепре неадекватный мужчина напал на активистку.

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Активистка Леся Воробьева в своем Instagram рассказала, что в начале августа ее возле дома избил пьяный сосед. По словам пострадавшей, в тот день вечером она возвращалась из больницы, где находится ее муж-военный, лечащийся после тяжелого ранения.

И, возвращаясь домой в один вечер, ты становишься потерпевшей прямо у своего подъезда, потому что твой пьяный сосед, будучи в компании семьи и друга, безжалостно бьет тебя руками и ногами, а ни один «находящийся рядом человек» нет до этого дела, все просто за этим наблюдают, – рассказывает девушка.

Леся отметила, что в день нападения вызвала правоохранителей, но они не сумели усмирить соседа.

А нападающий громко кичится, как он избил девушку и что ему ничего за это не будет. Потому что у него уже есть открытые уголовные дела и спокойно продолжает совершать новые. Во время судебных заседаний он ведет себя дерзко и считает себя невиновным, а свидетели с его стороны дают ложные показания, хотя есть видео с камер наблюдений, где все ясно и ясно видно, — отметила Леся.

По словам Леси, нападающий сейчас находится под стражей, но очень хочет выйти и будет пытаться все для этого сделать.

По ссылке можно увидеть видео с камер видеонаблюдения которое предоставила пострадавшая.

Что говорят в полиции?

Хотя инцидент с избиением произошел в начале месяца, об истории публично стало известно только 27 августа, после того как Леся рассказала об этом в своем Instagram.

В полиции впоследствии сообщили, что открыли два уголовных производства по факту нападения на активистку. Отмечается, что одному из нападавших объявлено о подозрении за избиение и хулиганские действия, его взяли под стражу. Второму фигуранту объявили о подозрении за совершение хулиганских действий.

По данным полиции, преступление произошло 9 августа у одного из домов в Самарском районе города. Между 25-летней женщиной и двумя мужчинами возникла конфликтная ситуация, во время которой потерпевшая получила телесные повреждения.

Как установили полицейские, к преступлению причастны двое местных жителей 32 и 42 лет. Фигурантам может грозить до четырех лет лишения свободы.

Следователи осуществляют досудебное расследование в рамках уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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