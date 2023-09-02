Гребцы Днепропетровщины стали чемпионами Европы

Спортсмены из Днепропетровской области стали чемпионами Европы по прибрежной гребле.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДОР Николай Лукашук.

Соревнования продолжаются во Франции.

В составе украинского экипажа воспитанники областной школы высшего спортивного мастерства.

Поздравляем Ивана Футрика, Дарью Калашникову и их тренера Артема Мороза с победой.

Гребцы из Днепропетровской области уже не первый раз борются за медали на подобных соревнованиях.

На последнем Кубке Украины по гребле на байдарках и каноэ спортсмены области привезли две золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.

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