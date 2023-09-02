Гребцы Днепропетровщины стали чемпионами Европы

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДОР Николай Лукашук.
Соревнования продолжаются во Франции.
В составе украинского экипажа воспитанники областной школы высшего спортивного мастерства.
Поздравляем Ивана Футрика, Дарью Калашникову и их тренера Артема Мороза с победой.
Гребцы из Днепропетровской области уже не первый раз борются за медали на подобных соревнованиях.
На последнем Кубке Украины по гребле на байдарках и каноэ спортсмены области привезли две золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.
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