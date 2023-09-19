Гранитные надгробия и искусственные цветы: как выглядит полуразрушенное кладбище домашних животных на Победе в Днепре

К сожалению, наши домашние животные не могут жить вечно, рано или поздно они умирают. Тогда возникает вопрос, где похоронить любимца.

Как известно, официальных кладбищ домашних животных в Днепре нет, однако есть нелегальные. Одно из них находится на жилом массиве Победа-6.

Еще несколько лет назад на поляне неподалеку от косы гребного канала было более сотни могил с надгробьями и оградками. Здесь хоронили не только собак и кошек, но и шиншилл и попугаев.

Через некоторое время кладбище начало уменьшаться в размерах. На территории, где оно находится, развернулось строительство яхт-клуба.

И сейчас от бывшего звериного некрополя остался лишь небольшой кусок, где можно увидеть могилы с настоящими гранитными плитами, табличками с фотографиями животных и трогательными словами, а также годами жизни домашнего питомца.

Есть здесь и небольшие насыпи земли, огражденные кучей камней, на которых размещены самодельный крест и искусственные цветы.

Скорее всего, и эта часть кладбища будет засыпана землей, а на месте саморазрешенных захоронений появится газон.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре посреди проспекта Гагарина пытались хоронить животных.

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