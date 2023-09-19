Гранитные надгробия и искусственные цветы: как выглядит полуразрушенное кладбище домашних животных на Победе в Днепре

Как известно, официальных кладбищ домашних животных в Днепре нет, однако есть нелегальные. Одно из них находится на жилом массиве Победа-6.
Еще несколько лет назад на поляне неподалеку от косы гребного канала было более сотни могил с надгробьями и оградками. Здесь хоронили не только собак и кошек, но и шиншилл и попугаев.
Через некоторое время кладбище начало уменьшаться в размерах. На территории, где оно находится, развернулось строительство яхт-клуба.
И сейчас от бывшего звериного некрополя остался лишь небольшой кусок, где можно увидеть могилы с настоящими гранитными плитами, табличками с фотографиями животных и трогательными словами, а также годами жизни домашнего питомца.
Есть здесь и небольшие насыпи земли, огражденные кучей камней, на которых размещены самодельный крест и искусственные цветы.
Скорее всего, и эта часть кладбища будет засыпана землей, а на месте саморазрешенных захоронений появится газон.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре посреди проспекта Гагарина пытались хоронить животных.
Читайте также:
Автор:
В Украине снова начнут проверять электросчетчики. Для обычных, бытовых потребителей…
В Днепре женщина загремела в больницу из-за бьюти процедуры.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Днепре заметили полезного родственника колорадского жука.
В Украине снова начнут проверять электросчетчики. Для обычных, бытовых потребителей это будет бесплатно. Следить за состоянием счетчика будут поставщики электроэнергии. Юридические лица должны будут сами следить за состоянием прибора учета и проверять их в лицензированных организациях.
Вместе - к Победе!
В Днепре женщина загремела в больницу из-за бьюти процедуры.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Сделайте дома запасы воды!
В Днепре заметили полезного родственника колорадского жука.
После нескольких часов слушаний коллегия судей приняла решение.
В 2002 году в центре Днепра появился один из первых ТЦ – «Гранд Плаза – Днепр». Двухэтажное здание с нулевым уровнем вмещало в себя несколько десятков магазинов, где можно было купить все что угодно – от книг до детской одежды,…
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Известный бизнесмен из Днепра Игорь Коломойский сидит в маленькой камере СИЗО и не имеет доступа к телефону.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!