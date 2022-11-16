«Грады» и тяжелая артилерия: ситуации на Днепропетровщине на утро 16 ноября

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Больше всего от армии рф страдает Никопольский район. В ночь на 16 ноября армия россии накрыла ночные города и села «Градами» и тяжелой артиллерией.

Об этом во время утреннего отчета сообщил председатель ДнепроОВА Валентин Резниченко.

Россияне нанесли удары по трем громадам — Марганецкой, Никопольской и Червоногригоревской. Обошлось без погибших и раненых.

“В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Изуродовали хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже потушили. В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без «прилетов» и на эту минуту спокойно”, — сообщил Валентин Резниченко.

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