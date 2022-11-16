«Грады» и тяжелая артилерия: ситуации на Днепропетровщине на утро 16 ноября

Об этом во время утреннего отчета сообщил председатель ДнепроОВА Валентин Резниченко.
Россияне нанесли удары по трем громадам — Марганецкой, Никопольской и Червоногригоревской. Обошлось без погибших и раненых.
“В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Изуродовали хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач.
Загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже потушили.
В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без «прилетов» и на эту минуту спокойно”, — сообщил Валентин Резниченко.
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