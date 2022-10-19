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  • «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

«Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

Сегодня 08:00
просмотров

Сегодня, 19 октября, русские войска всю ночь терроризировали Криворожский и Никопольский районы. По Криворожскому району был нанесен ракетный удар, без света и воды остались сотни тысяч абонентов.

Новости Днепра про «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

Об этом сообщает глова ДнепрОВА Валентин Резниченко.

«Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.

Продолжаются восстановительные работы.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители», – рассказал Резниченко.

Новости Днепра про «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

Новости Днепра про «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

Новости Днепра про «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

Новости Днепра про «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

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Новости Днепра про «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской областиРусский

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