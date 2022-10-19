«Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

Об этом сообщает глова ДнепрОВА Валентин Резниченко.
«Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.
Продолжаются восстановительные работы.
В Кривом Роге в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители», – рассказал Резниченко.
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