«Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

Сегодня, 19 октября, русские войска всю ночь терроризировали Криворожский и Никопольский районы. По Криворожскому району был нанесен ракетный удар, без света и воды остались сотни тысяч абонентов.

Об этом сообщает глова ДнепрОВА Валентин Резниченко.

«Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.

Продолжаются восстановительные работы.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители», – рассказал Резниченко.