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  • «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

«Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня 08:32
просмотров

Оккупанты после ночи перерыва сегодня несколько часов подряд издевались над населением Никопольского района, используя все виды оружия.

Новости Днепра про «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

 

Председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко рассказал, что Никопольщина была атакована «Градами», тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Во вражеский огонь попали три громады — Никопольская, Марганецкая и Мировская.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

В других районах области всю ночь гудели сирены. Но обошлось без обстрелов. И в эту минуту спокойно.

Новости Днепра про «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

Новости Днепра про «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

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Новости Днепра про «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на ДнепропетровщинеРусский

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