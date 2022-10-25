«Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

Оккупанты после ночи перерыва сегодня несколько часов подряд издевались над населением Никопольского района, используя все виды оружия.

Председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко рассказал, что Никопольщина была атакована «Градами», тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Во вражеский огонь попали три громады — Никопольская, Марганецкая и Мировская.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

В других районах области всю ночь гудели сирены. Но обошлось без обстрелов. И в эту минуту спокойно.

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