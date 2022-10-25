«Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

Председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко рассказал, что Никопольщина была атакована «Градами», тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.
Во вражеский огонь попали три громады — Никопольская, Марганецкая и Мировская.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.
В других районах области всю ночь гудели сирены. Но обошлось без обстрелов. И в эту минуту спокойно.
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