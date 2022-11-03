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  • Грабитель, оказавшийся еще и коллаборантом: в Днепре задержали подозрительного мужчину

Грабитель, оказавшийся еще и коллаборантом: в Днепре задержали подозрительного мужчину

Сегодня 16:46
просмотров

В Днепре задержали грабитель, а в его телефоне найшли фото критической инфраструктуры.

Новости Днепра про Грабитель, оказавшийся еще и коллаборантом: в Днепре задержали подозрительного мужчину

Вечером 1 ноября полицейские во время патрулирования увидели мужчину, который мог быть причастен к ограблению, которое произошло 24 октября. Они решили проверить подозрительного прохожего, пишет Репортер.

Во время проверки у него обнаружили 200 тысяч гривен, которые он прятал в сумке, а в галерее его телефона были фото объектов критической инфраструктуры и результатов одного из прилетов.

На место вызвали следователей, а мужчину отправили в отделение полиции.

Новости Днепра про Грабитель, оказавшийся еще и коллаборантом: в Днепре задержали подозрительного мужчину

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Новости Днепра про Грабитель, оказавшийся еще и коллаборантом: в Днепре задержали подозрительного мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Грабитель, оказавшийся еще и коллаборантом: в Днепре задержали подозрительного мужчинуРусский

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