Готовили снаряды к сдаче на металлолом: на Днепропетровщине из-за взрыва травмировались супруги

Вблизи Покрова на Днепропетровщине из-за взрыва травмировались два человека, сообщила медработница Светлана Зайчикова. Как выяснили медики, муж и жена занимались разминированием снарядов, а изъятые взрывоопасные предметы сдавали как металлолом.
На этот раз один из готовившихся к сдаче снарядов взорвался. Муж получил смертельные травмы, а его жена, которая была рядом, получила ожоги, травматическую ампутацию ноги в области бедра.
Было очень страшно и опасно оказывать помощь, так как по всему двору разбросаны взрывоопасные предметы. Ни ГСЧС, ни военных и даже очевидцев на месте не было. Ждать не было времени, поэтому приняли решение оказывать медицинскую помощь в таких условиях, – рассказали медики.
После оказания помощи женщина была доставлена в приемное отделение Покровской больницы с последующей госпитализацией в профильное учреждение в Запорожье. Сейчас она под наблюдением медиков.
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