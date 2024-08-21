Готовьте ведра: в Днепре один день не будет воды у жителей Приднепровска

Следует сделать запасы.

Жители жилмассива Приднепровск снова будут без воды. На 27 августа запланировали ремонтные работы, из-за которых почти на день ограничат водоснабжение.

Причина – подготовка водопроводного хозяйства к работе в зимний период. Планово-профилактические работы продлятся с 8:00 до 20:00.

Потребителям советуют сделать необходимый запас питьевой и технической воды в настоящее время, сообщает ДТЭК «Приднепровская ТЭС».

Воду выключат жителям ж/м Приднепровска с 1 по 20 квартал. Водоснабжение должно быть возобновлено с 20:00.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: