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  • Государство дает 150 млн гривен на строительство индустриального парка в Днепре: куда пойдут деньги

Государство дает 150 млн гривен на строительство индустриального парка в Днепре: куда пойдут деньги

Сегодня 12:50
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Государство выделило 150 млн. гривен на строительство индустриального парка в Днепре.

Новости Днепра про Государство дает 150 млн гривен на строительство индустриального парка в Днепре: куда пойдут деньги

Строительство первого индустриального парка в Днепре частично профинансирует государство, сообщили в Минэкономики. Проект получил транш от Украины в 150 миллионов гривен. Эти инвестиции должны помочь объекту развить необходимую инфраструктуру.

Детали о том, где располагается индустриальный парк и какие именно промышленные объекты там построят, нет.

Известно лишь, что в рамках программы «Сделано в Украине» первый индустриальный парк в Днепре получил государственное стимулирование на сумму в 150 миллионов гривен.

Предоставление этих средств безвозвратно, они покроют 50% сметной стоимости работ. В рамках программы предусмотрена компенсация 50% стоимости присоединения к электросетям. Ведь для строительства трансформаторной подстанции необходимо 326,9 миллиона гривен.

Подсчеты показывают, что 1 гектар индустриального парка позволяет создать 50 новых рабочих мест, а доллар государственных инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков – привлечь 6 долларов дополнительных частных инвестиций, – отметила министерша экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, программа предусматривает предохранители и четкие требования к заявителям, что гарантирует эффективное использование средств.

В частности, заявители обязаны в течение трех лет построить на территории парка не менее 5000 квадратных метров промышленных зданий и привлечь не менее двух участников. Финансирование производится через эскроу-счета в государственных банках, что позволяет выбрать наиболее удобный банк для обслуживания.

Что такое индустриальный парк?

Индустриальный парк или промышленный парк – территория, выделенная при планировании города для промышленного развития. Целью создания таких парков является обеспечение предприятий общей развитой инфраструктурой и обеспечение контроля за производством и влиянием на окружающую среду.

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Новости Днепра про Государство дает 150 млн гривен на строительство индустриального парка в Днепре: куда пойдут деньгиУкраїнська Новости Днепра про Государство дает 150 млн гривен на строительство индустриального парка в Днепре: куда пойдут деньгиРусский

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