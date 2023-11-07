Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник

Сегодня, 7 ноября, 100-летний юбилей отмечает полковник Михаил Щербаков из Днепра. Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина встречает гостей стоя.
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
За его плечами богатая история. Она не всегда была простой. Впрочем, жизнелюбия он никогда не терял. Это — главный секрет долголетия мужчины. А еще – Михаил всегда с уважением относился к людям. Помогал, чем мог. Потому и друзей накопилось немало. Все они и в этот раз встретятся за праздничным столом, – отметил начальник ОВА.
По его словам, всего в области проживают 63 человека, чей возраст перешел отметку «сто».
«Многая літа» каждому! Здоровья и позитивных новостей юбиляру! – добавил Лысак.
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