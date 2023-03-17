Госпитализировали с многочисленными травмами: в Каменском неизвестный сбил велосипедиста и скрылся

Будьте осторожны на дорогах!

Недавно в Каменском в темное время суток автомобиль сбил мужчину на велосипеде. После наезда водитель скрылся.

На место аварии вызвали скорую. Медики осмотрели 34-летнего пострадавшего. Мужчине срочно оказали экстренную медицинскую помощь. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины затылочного участка головы, открытый перелом костей левой стопы, кровотечение и ушиб раны левой стопы.

В настоящее время состояние пациента стабилизировали, он проходит лечение.

Виновника ДТП будут разыскивать правоохранители.

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