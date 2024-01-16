Госаудитслужба выявила нарушений на 48 млн гривен в Новомосковске: что нашли

48 млн гривен нарушений обнаружила в Новомосковске Госаудитслужба, говорится на сайте учреждения.
Эти нарушения были обнаружены во время аудита бюджета Новомосковской городской территориальной громады на Днепропетровщине за период с 1 января 2020 по 31 марта 2023 года.
В частности, в результате неэффективных управленческих решений выявлено нарушений более чем на 25 млн гривен.
Город рискует потерять одно из коммунальных предприятий, если его признают банкротом. В общей сложности под арестом находится имущество трех коммунальных предприятий на сумму почти 19 млн грн.
Среди других нарушений:
Нарушения на общую сумму 19,5 млн грн касаются занижения стоимости активов бюджетных учреждений и коммунальных предприятий (земельные участки, программное обеспечение, проектно-сметная документация и т.п.).
Восточный офис Госаудитслужбы предоставил 57 предложений для эффективного и рационального использования бюджетных средств и коммунального имущества, наполнения доходной части местного бюджета и решения проблем территориального общества в дальнейшем.
Напомним, на Днепропетровщине значительно увеличилось количество непригодных к военной службе: статистика от НАПК.
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