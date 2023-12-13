«Горячие источники» в туалете одной из школ Днепра: в Гумдепе объяснили, что произошло

В Днепре в школе №28 прорвало трубу отопления в одном из туалетов.

Утром в соцсетях распространили видео, вероятно, снятое в днепровской школе №28. На записи было видно, как в одном из туалетов с потолка льется кипяток.

Святой источник открылся в 28 школе. Теперь ученики могут воспользоваться услугами SPA или джакузи, — говорилось в сообщении.

Днепряне предположили, что произошел прорыв трубы отопления, поэтому на школьников мог литься кипяток.

Как объяснили в ГумДепе, такой инцидент действительно был, но причина возникновения горячих источников не авария, а баловство детей.

Относительно видео в школе №28, которое распространяется в соцсетях! Ученики открыли краны из труб системы отопления! Краны закрыли – «SPA-процедуры» завершены! Уважаемые, это наше общее имущество, берегите его, говорится в сообщении.

В настоящее время работают специалисты, ликвидирующие последствия подтопления.

То же видео можно увидеть ниже:

Напомним, сегодня в Днепре из-за кибератаки на «Киевстар» не работают светофоры, сирены, а также снова может не быть уличного освещения. Кое-где выключили воду и отопление.

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