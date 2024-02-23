Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)

В одной из квартир в самом длинном доме на проспекте Героев из окна видны горы хлама. Через стекло можно разглядеть старую технику, посуду и многочисленные мусорные пакеты.
Квартира на третьем этаже многоэтажки превратилась то ли в склад, то ли в свалку. Похоже хлама внутри настолько много, что им заставлено окно помещения.
Жители дома не в восторге от такого соседства. Крысы и тараканы еще не бегают, но люди опасаются, что захламленная квартира, скоро может стать причиной появления новых нежелательных жильцов многоэтажки.
Заметим, что «Плюшкиных», а именно так называют людей, которые собирают у себя дома всякий хлам, в Днепре хватает. Ранее в одном из общежитий ДМЗ у женщины из-за мусора вывалились двери. Мусора было настолько много, что днепрянка спала под потолком вместе со своими котами, а соседи по коридору страдали от вони и тараканов.
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