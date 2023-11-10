Городок на Днепропетровщине на несколько дней остался без газа: что произошло и когда вернут

Как сообщили в Днепропетровском филиале «Газсети», в Перещепино Новомосковского района выключили газ.
Причина – аварийная ситуация. Газовики остановили поставки газа, чтобы обезопасить потребителей от непредвиденных последствий.
Предварительно пуск газа запланирован на 13-14 ноября после устранения аварии.
Жителей Перещепино просят перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и перед бытовыми счетчиками газа.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему газ в квартирах Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае.
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