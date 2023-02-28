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  • Горькая потеря: в бою с оккупантами погиб 46-летний боец ​​с Днепропетровщины

Горькая потеря: в бою с оккупантами погиб 46-летний боец ​​с Днепропетровщины

Сегодня 16:37
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Светлая память!

Новости Днепра про Горькая потеря: в бою с оккупантами погиб 46-летний боец ​​с Днепропетровщины

24 февраля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Кременная Луганской области погиб наш земляк Колбун Александр Александрович. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает Покровская территориальная громада.

Александр родился 3 октября 1976 года в пгт Покровское. В 1991-м получил неполное среднее образование и продолжил обучение в высшем профессиональном училище. С 1994 по 1996 год служил в армии. Долгое время работал на предприятии «УкрАгро». С марта 2022 года мужчина присоединился к рядам Национальной гвардии Украины.

Александр был настоящим жизнелюбом, энергичным, трудолюбивым, ценил каждый миг жизни, был неравнодушен к чужой беде, мечтал жить в мирной, независимой стране. Именно это желание и заставило его с первых дней войны стать на защиту Родины, – говорится в сообщении.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная слава!

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Новости Днепра про Горькая потеря: в бою с оккупантами погиб 46-летний боец ​​с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Горькая потеря: в бою с оккупантами погиб 46-летний боец ​​с ДнепропетровщиныРусский

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