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  • Горели леса, сухостой и дома: за сутки пожары уничтожили 280 га экосистем на Днепропетровщине

Горели леса, сухостой и дома: за сутки пожары уничтожили 280 га экосистем на Днепропетровщине

Сегодня 08:40
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На Днепропетровщине за минувшие сутки огонь уничтожил 280 гектаров экосистем.

Новости Днепра про Горели леса, сухостой и дома: за сутки пожары уничтожили 280 га экосистем на Днепропетровщине

Спасатели потушили 8 лесных пожаров, 177 возгораний сухой растительности и 14 пожаров, где средоточием был мусор. Это привело к масштабным последствиям – уничтожено 280 га экосистем. Причины возгораний – неосторожность людей и сильный ветер.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Большие пожары произошли в следующих населенных пунктах Днепропетровщины:

  • В селе Елизаветовка Днепровского района, из-за сильных порывов ветра пожар приобрел большие масштабы. Огонь успел уничтожить 16 гектаров леса и 31 гектар сухой растительности. Загорелись жилые дома и автомобиль. В результате пожара травмирован человек.
  • В селе Сорочино Днепровского района, из-за возгорания, возникшего на открытой территории, огнем повреждено хозяйственное сооружение.
  • В селе Башмачка возгорание распространилось на жилищный сектор. Занялся трактор, крыша гаража, крыши двух частных домов и двух дворовых построек.
  • В селе Могилев Днепровского района горела сухая растительность и 2 хозяйственные постройки.
  • В селе Шолохово Никопольского района огонь распространился по территории частного домовладения и перевернулся на крышу дома.
  • В городе Марганец по сухой растительности пожар распространился на хозяйственные постройки одной из усадеб.
  • В Кривом Роге, по улице Венецианова Центрально-Городского района, огонь распространился на территорию шести частных домовладений. Повреждены три жилых дома и пять вспомогательных дворовых сооружений.
  • В селе Николаевка Синельниковского района по сухой растительности пламя перекинулось на хозяйственные постройки одного из домовладений.
  • В городе Новомосковск от сухой растительности загорелась крыша и перекрытие хозяйственного сооружения.

«В очередной раз призываем граждан отказаться от сжигания сухой травы, листьев и других растительных остатков! Каждый такой поджог не только наносит существенный вред окружающей среде, уничтожая живую природу, но и вызывает другие негативные последствия, неся угрозу жизни и здоровью людей”, — подчеркнули в ГСЧС.

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Новости Днепра про Горели леса, сухостой и дома: за сутки пожары уничтожили 280 га экосистем на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Горели леса, сухостой и дома: за сутки пожары уничтожили 280 га экосистем на ДнепропетровщинеРусский

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