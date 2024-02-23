Горело до утра: в Днепре кроме дома дроны поразили резервуары с топливом

Масштабный пожар тушили до утра.

Кроме дома, дроны попали по промышленному объекту Днепра в ночь на 23 февраля. Об этом сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» первый заместитель начальника областной военной администрации Владимир Орлов.

В результате ночной атаки дронами по Днепру, произошло попадание по промышленному объекту. Были повреждены резервуары с топливом.

Шесть резервуаров, четыре из них полностью уничтожены, два – повреждены. Пожар продолжался до 6:30 утра. К счастью, там без жертв, – сообщил он.

Атака Днепра дронами 23 февраля – что известно?

Ночью Днепр атаковали дронами. Пока известно о восьми пострадавших. Еще два человека ищут, они могут быть под завалами. Жители Днепра также рассказали о пережитом ночью ЗДЕСЬ.

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