Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА

Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и 12 беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:

личного состава — около 161520 (+980) человек ликвидировано,

танков — 3492 (+8) единиц,

боевых бронированных машин — 6799 (+10) единиц,

артиллерийских систем — 2528 (+9) единиц,

РСЗО — 502 (+7) единиц,

средства ПВО — 262 (+2) единиц,

самолетов — 304 (+0) единиц,

вертолетов — 289 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12) единиц,

крылатые ракеты — 907 (+0) единиц,

корабли /катера — 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерны — 5377 (+10) единиц,

специальная техника — 257 (+1) единиц.

В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: