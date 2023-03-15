Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:
В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.
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