Гордимся: днепрянин получил лицензию на участие в Олимпийских играх

Пловец из Днепра Александр Желтяков уже имеет лицензию на участие в XXXIII Олимпийских играх в Париже.

Александр Желтяков является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва по плаванию СК «Метеор».

Спортивное общество Днепра гордится его многократными достижениями. Он участвовал в международных соревнованиях в Швеции на турнире Malmsten Swim Open и показал совершенно невероятный результат – 1.57,18 на 200м на спине!

Результаты Александра — это его ежедневные старания, невероятное желание к победам, но вместе с тем, это еще и работа его тренера Александра Кулика и, конечно же, родителей спортсмена.

И вот очередное достижение – он уже имеет лицензию на участие в XXXIII Олимпийских играх в Париже.

Поздравляем!