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Гора брошенных елок на Победе в Днепре: что говорят в горсовете

Сегодня 14:37
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В горсовете отреагировали на случай с брошенными елками на Победе.

Новости Днепра про Гора брошенных елок на Победе в Днепре: что говорят в горсовете

В Днепре на Победе, вблизи супермаркета Варус оставили кучу елок. Сегодня в горсовете прокомментировали этот случай.

Там сообщили, что знают об этом и ищут того, кто это сделал. Как отметил начальник управления потребительского рынка и рекламы департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета Владимир Трегубов, эта территория не являлась местом продажи елок.

Известен случай, когда возле одного из супермаркетов на жилом массиве Победа, на парковке кто-то выбросил около 15 елок. Сейчас по камерам выясняем, кто это сделал и будем привлекать к административной ответственности, – отметил он.

Новости Днепра про Гора брошенных елок на Победе в Днепре: что говорят в горсовете

В целом по городу все продавцы елок убрали за собой мусор и непроданные деревья.

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Новости Днепра про Гора брошенных елок на Победе в Днепре: что говорят в горсоветеУкраїнська Новости Днепра про Гора брошенных елок на Победе в Днепре: что говорят в горсоветеРусский

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