Гора брошенных елок на Победе в Днепре: что говорят в горсовете

В Днепре на Победе, вблизи супермаркета Варус оставили кучу елок. Сегодня в горсовете прокомментировали этот случай.
Там сообщили, что знают об этом и ищут того, кто это сделал. Как отметил начальник управления потребительского рынка и рекламы департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета Владимир Трегубов, эта территория не являлась местом продажи елок.
Известен случай, когда возле одного из супермаркетов на жилом массиве Победа, на парковке кто-то выбросил около 15 елок. Сейчас по камерам выясняем, кто это сделал и будем привлекать к административной ответственности, – отметил он.
В целом по городу все продавцы елок убрали за собой мусор и непроданные деревья.
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