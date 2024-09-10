Гонял на скутере: в Днепровском районе патрульные остановили 14-летнего водителя двухколесного

В Подгородном патрульне остановили водителя скутера Suzuki, не имевшего номерного знака.
Во время общения с водителем выяснилось, что ему всего 14 лет, и он не получал водительского удостоверения,- сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего и составили протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей).
В патрульной полиции напоминают, что право на управление мототранспортными средствами и мотоколясками (категории А, А1) может быть предоставлено только с 16-летнего возраста. А право на управление автомобилями и другими механизмами, эксплуатируемыми на улично-дорожной сети, всех типов (категории В1, В, С1, С), за исключением автобусов, трамваев и троллейбусов, предоставляется только лицам, достигшим 18 лет.
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