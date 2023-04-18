Голову отгрызли собаки: в Днепре на Победе застрелили лебедя

В Днепре на жилом массиве Победа неизвестные убили лебедя.
Случилось это на косе, ближе к концу гребного канала.
Об этом сообщает dnepr.info.
Больше всего, что птицу застрелили, ведь, по словам местных, возле ее останков были гильзы. Кто именно это сделал – неизвестно.
Погибшей птице дикие собаки отгрызли голову, кроме того, они обглодали кости, остались только перья на крыльях.
Следует отметить, что в Украине запрещена охота на лебедей. За убийство этой птицы предусмотрен штраф.
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