Голову отгрызли собаки: в Днепре на Победе застрелили лебедя

Бедная птичка...

В Днепре на жилом массиве Победа неизвестные убили лебедя.

Случилось это на косе, ближе к концу гребного канала.

Об этом сообщает dnepr.info.

Больше всего, что птицу застрелили, ведь, по словам местных, возле ее останков были гильзы. Кто именно это сделал – неизвестно.

Погибшей птице дикие собаки отгрызли голову, кроме того, они обглодали кости, остались только перья на крыльях.

Следует отметить, что в Украине запрещена охота на лебедей. За убийство этой птицы предусмотрен штраф.

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