Гололедица парализовала Днепр: как ездят маршрутки

В четверг 8 декабря, как и обещали синоптики на дорогах гололедица. Из-за мороза и дождя город превратился в каток. Дороги посыпают, но ситуация сложная.
Из-за плохих погодных условий и большого количества ДТП на дорогах, часть маршрутов общественного транспорта остановили свою работу или работают в оперативном режиме с большими интервалами.
Маршрутки если и уезжают, то очень медленно.
Прежде всего, это касается маршрутов, движущихся по пр. Д.Яворницкого, пр. Гагарина, пр. Богдана Хмельницкого, ул. Рабочая, ул. Кротова, ул. Космическая. Здесь ситуация самая сложная.
Из-за ДТП на перекрестке ул. Марии Лисиченко/ул. Терещенковская временно затруднено движение транспорта из ЛБ-3 в центр.
С автомобильным транспортом не лучше, машины заносит на дорогах даже когда они едут медленно. Поэтому если вы еще не выходили на улицу и можете сегодня посидеть дома – лучше сделайте это.
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Надежда Захарченко
Автор:
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