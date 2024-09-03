Гнал 134 км: в Днепре 23-летнего мужчину второй раз поймали на быстрой езде без водительских прав

В Днепре остановили водителя, который гнал 134 км по Набережной Заводской.

Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы остановили 23-летнего юношу, управлявшего автомобилем, который не имея права вождения гнал по городу более 130 км в час.

На днях на Набережной Заводской патрульной остановили водителя автомобиля Posche Cayenne за нарушение скоростного режима. 23-летний мужчина двигался на автомобиле со скоростью 134 км/ч.

Во время общения с водителем оказалось, что водитель вообще не получал водительское удостоверение, и к тому же уже привлекался за указанное нарушение к ответственности.

Патрульные составили на нарушителя административные материалы:

по ч.4 ст.122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час)

по ч.5 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Водителя отстранили от вождения.

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