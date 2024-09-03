Гнал 134 км: в Днепре 23-летнего мужчину второй раз поймали на быстрой езде без водительских прав

Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы остановили 23-летнего юношу, управлявшего автомобилем, который не имея права вождения гнал по городу более 130 км в час.
На днях на Набережной Заводской патрульной остановили водителя автомобиля Posche Cayenne за нарушение скоростного режима. 23-летний мужчина двигался на автомобиле со скоростью 134 км/ч.
Во время общения с водителем оказалось, что водитель вообще не получал водительское удостоверение, и к тому же уже привлекался за указанное нарушение к ответственности.
Патрульные составили на нарушителя административные материалы:
Водителя отстранили от вождения.
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