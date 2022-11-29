Главпочтамп в Днепре на Яворницкого вернули государству

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Хозяйственный суд Днепропетровской области отменил государственную регистрацию права частной собственности на здание Днепровского главпочтампа и обязал вернуть его государству.
Отмечается, что здание Днепровского главпочтампа находилось на балансе государственной «Укрпочты», но когда почта начала корпоратизацию, помещение перешло в уставный капитал ПАО «Укрпочта».
Таким образом, здание попало в частную собственность. ПАО «Укрпочта» зарегистрировало право частной собственности на указанный объект недвижимости. Теперь суд отменил это решение, так как здание главпочтампа — памятник истории и архитектуры местного значения и, согласно действующему законодательству, приватизации не подлежит.
Известно, что площадь исторического здания почти 5 тысяч квадратных метров и его стоимость составляет 137 миллионов гривен.
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