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Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

Сегодня 16:43
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В Кривом Роге во время ежемесячного мониторинга выявили значительные отклонения показателей качества воды в главных реках вокруг города.

Новости Днепра про Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

Об этом сообщает Управление экологии исполкома Криворожского городского совета.

Пробы воды в Ингульце брали в 4 точках Центрально-Городского и Ингулецкого районов, реки Саксагань – в 7 точках – Терновского, Покровского и Саксаганского районов. Проверяли качество воды в лабораториях Минздрава.

Специалисты утверждают, что в реках Ингулец и Саксагань превышены предельно допустимые концентрации по химическим показателям. А именно – сухой остаток, хлориды, сульфаты. Также есть значительные отклонения по санитарно-микробиологическим характеристикам. Другие концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах допустимых норм.

Теперь экологи будут искать источники загрязнения рек, чтобы их ликвидировать. Они планируют усилить контроль несанкционированных утечек сточных вод.

Новости Днепра про Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

Новости Днепра про Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

Новости Днепра про Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

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Новости Днепра про Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверкиУкраїнська Новости Днепра про Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверкиРусский

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