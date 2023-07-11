Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

В Кривом Роге во время ежемесячного мониторинга выявили значительные отклонения показателей качества воды в главных реках вокруг города.

Об этом сообщает Управление экологии исполкома Криворожского городского совета.

Пробы воды в Ингульце брали в 4 точках Центрально-Городского и Ингулецкого районов, реки Саксагань – в 7 точках – Терновского, Покровского и Саксаганского районов. Проверяли качество воды в лабораториях Минздрава.

Специалисты утверждают, что в реках Ингулец и Саксагань превышены предельно допустимые концентрации по химическим показателям. А именно – сухой остаток, хлориды, сульфаты. Также есть значительные отклонения по санитарно-микробиологическим характеристикам. Другие концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах допустимых норм.

Теперь экологи будут искать источники загрязнения рек, чтобы их ликвидировать. Они планируют усилить контроль несанкционированных утечек сточных вод.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: