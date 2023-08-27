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  • Глава партии «Слуга Народа» ответила, будут ли проводить в Украине парламентские выборы

Глава партии «Слуга Народа» ответила, будут ли проводить в Украине парламентские выборы

Сегодня 14:52
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Председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила, что думать о парламентских выборах в Украине можно будет только после победы в войне.

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Народный депутат считает выборы сейчас не только не уместными, но и невозможными с учетом того, что многие украинцы находятся заграницей, а военные — на фронте.

«Мы общаемся с нашими воинами на передовой. Многие из нас получили сообщения: «Уважаемые народные депутаты, как вы будете проводить выборы, когда мы воюем, а вы нас лишите права голоса? Мы будем защищать страну, а вы в это время будете проводить выборы»… Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? Какие могут быть выборы без тех людей, которые воюют?» — прокомментировала Шуляк.

Она также отметила, что критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской и других областей, что также влияет на невозможность проведения выборов.

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