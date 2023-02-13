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Глава Минцифры ответил, будут ли рассылать в Дії повестки

Сегодня 12:10
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Федоров заверил, что повесток у Дії не будет.

Новости Днепра про Глава Минцифры ответил, будут ли рассылать в Дії повестки

Об этом он рассказал в интервью «РБК Украина».

По словам Федорова, о возможности отправки повесток в «Действия» даже не думают, однако продолжаются обсуждения о других функциях, которые будут полезны для военнослужащих.

Мы точно не будем использовать «Дію», чтобы отправлять повестки. Есть еще много проблем, которые необходимо решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток у «Дії» не будет, а над другими сервисами раздумывают, но ничего нет в работе, — заметил он.

Сейчас в Минцифры и Минобороны работают над электронным удостоверением ветерана и трансформацией военно-больничных комиссий, которые сильно забюрократизированы и портят жизнь раненым военнослужащим.

Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях.

Напомним, недавно в Днепре повестки для военнообязанных оставляли на досках объявления в подъездах. А в Минцифре рассказали, откуда берутся слухи о повестках в Дії.

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Новости Днепра про Глава Минцифры ответил, будут ли рассылать в Дії повесткиУкраїнська Новости Днепра про Глава Минцифры ответил, будут ли рассылать в Дії повесткиРусский

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