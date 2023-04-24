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Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения

Сегодня 18:04
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Оксен Лесовой рассказал, когда школы Украины перейдут на "12-летку"

Новости Днепра про Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения

Недавно появилась информация о том, что МОН планирует внедрить 12-летнюю систему обучения с 2024 года.

Министр образования Оксен Лесной подтвердил эту информацию, но назвал другие строки. По его словам, это произойдет не раньше 2027 года и в рамках реформы НУШ.

Он отметил, что в следующем году невозможно перейти на 12 лет обучения, потому что для этого нет разработанных стандартов. Лесной отметил, что «12-летка» предусматривает профильное образование в старшей школе, а в МОН еще не подготовили концепцию этой реформы.

Кроме того, в бюджете нет денег, а такой переход требует значительной финансовой поддержки.

Кроме того, по моему мнению, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как об основном инструменте для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой, — отметил Оксен Лесной.

Новости Днепра про Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения

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