Глава ГУР рассказал, что ждет Украину и Россию в 2023 году

Об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью журналистам во время единого телемарафона, сообщает пресс-служба ГУР.
По словам Кирилла Буданова, в 2023 году Украину ждет победа, а Россию трансфер власти. Победа — выход на границы 1991, однако он отметил, что это не станет окончанием всех процессов.
Буданов отметил, что РФ хоть и производят новые ракеты, однако на одну массовую атаку им нужно работать около полутора-двух месяцев. Сейчас в запасе у них ракет на два больших обстрела.
Кратко о других прогнозах и «инсайдах» от Буданова:
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