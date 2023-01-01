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Глава ГУР рассказал, что ждет Украину и Россию в 2023 году

Сегодня 17:43
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В очередном интервью Кирилл Буданов снова сделал несколько прогнозов для Украины на 2023 год.

Новости Днепра про Глава ГУР рассказал, что ждет Украину и Россию в 2023 году

Об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью журналистам во время единого телемарафона, сообщает пресс-служба ГУР.

По словам Кирилла Буданова, в 2023 году Украину ждет победа, а Россию трансфер власти. Победа — выход на границы 1991, однако он отметил, что это не станет окончанием всех процессов.

Буданов отметил, что РФ хоть и производят новые ракеты, однако на одну массовую атаку им нужно работать около полутора-двух месяцев. Сейчас в запасе у них ракет на два больших обстрела.

Кратко о других прогнозах и «инсайдах» от Буданова:

  • к марту в России будет критическая ситуация с вооружением;
  • промышленность РФ не сопоставима с промышленностью советского союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это все старые самолеты;
  • военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, там катастрофа с самим городом и разрушениями, нанесенными русскими;
  • протесты в России — это нереально, более 70% россиян поддерживают эту войну;
  • мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022 года;
  • с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории России и Беларуси);

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Новости Днепра про Глава ГУР рассказал, что ждет Украину и Россию в 2023 годуУкраїнська Новости Днепра про Глава ГУР рассказал, что ждет Украину и Россию в 2023 годуРусский

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