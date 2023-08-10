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Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

Сегодня 16:38
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В Днепре переименуют еще два десятка улиц.

Новости Днепра про Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

В Днепре начался очередной этап декоммунизации. В этот раз новое название получат 24 топонима — 18 улиц и 6 переулков, расположенных в разных районах города.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

На очереди переименования таких улиц:

  • улица Артюшенко – улица Свободного Казачества;
  • переулок Брянский – переулок Старолечебный;
  • улица Гончарова – улица Гончарная;
  • улица Гладкова – улица Квартальная;
  • улица Гурьевская – улица Кураховская;
  • улица Дальнеуральская – улица Джонса Гарета;
  • переулок Дальнеуральский – переулок Гарета;
  • улица Дружинников – улица Родины Кузьменко;
  • улица Дунаевского – улица Олексы Повстенко;
  • улица Кожемяки – улица Подебрадская;
  • переулок Кожемяки – переулок Подебрадский;
  • улица Крюкова – улица Бахчисарайская;
  • улица Кулагина – улица Ефима Михайлова;
  • улица Марата – улица Инженера Горяинова;
  • улица Одоевского – улица Академика Крымского;
  • переулок Одоевского – переулок Крымского;
  • улица Робеспьера – улица Василия Кричевского;
  • переулок Робеспьера – переулок Кричевского;
  • улица Росси – улица Прокопия Левандовского;
  • переулок Росси – переулок Левандовского;
  • улица Сочинская – улица Староконстантиновская;
  • улица Таганская – улица Петра Нарижного;
  • улица Ульяны Громовой – улица Николая Богуславского;
  • улица Усенка – улица Юрия Липы.

Наконец переименуют улицу Гладкова, вокруг смены названия которой, шли ожесточенные дискуссии. Заметим, что на документе еще не стоит подпись городского головы, поэтому решение не окончательно.

Напомним, ранее в Днепре размышляли над тем, какое новое название придумать для Екатеринославского бульвара и улицы Софии Ковалевской.

Новости Днепра про Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

Новости Днепра про Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

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Новости Днепра про Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицыУкраїнська Новости Днепра про Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицыРусский

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