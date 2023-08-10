Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

В Днепре переименуют еще два десятка улиц.

В Днепре начался очередной этап декоммунизации. В этот раз новое название получат 24 топонима — 18 улиц и 6 переулков, расположенных в разных районах города.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

На очереди переименования таких улиц:

улица Артюшенко – улица Свободного Казачества;

переулок Брянский – переулок Старолечебный;

улица Гончарова – улица Гончарная;

улица Гладкова – улица Квартальная;

улица Гурьевская – улица Кураховская;

улица Дальнеуральская – улица Джонса Гарета;

переулок Дальнеуральский – переулок Гарета;

улица Дружинников – улица Родины Кузьменко;

улица Дунаевского – улица Олексы Повстенко;

улица Кожемяки – улица Подебрадская;

переулок Кожемяки – переулок Подебрадский;

улица Крюкова – улица Бахчисарайская;

улица Кулагина – улица Ефима Михайлова;

улица Марата – улица Инженера Горяинова;

улица Одоевского – улица Академика Крымского;

переулок Одоевского – переулок Крымского;

улица Робеспьера – улица Василия Кричевского;

переулок Робеспьера – переулок Кричевского;

улица Росси – улица Прокопия Левандовского;

переулок Росси – переулок Левандовского;

улица Сочинская – улица Староконстантиновская;

улица Таганская – улица Петра Нарижного;

улица Ульяны Громовой – улица Николая Богуславского;

улица Усенка – улица Юрия Липы.

Наконец переименуют улицу Гладкова, вокруг смены названия которой, шли ожесточенные дискуссии. Заметим, что на документе еще не стоит подпись городского головы, поэтому решение не окончательно.

Напомним, ранее в Днепре размышляли над тем, какое новое название придумать для Екатеринославского бульвара и улицы Софии Ковалевской.

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