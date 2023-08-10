Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

В Днепре начался очередной этап декоммунизации. В этот раз новое название получат 24 топонима — 18 улиц и 6 переулков, расположенных в разных районах города.
Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.
На очереди переименования таких улиц:
Наконец переименуют улицу Гладкова, вокруг смены названия которой, шли ожесточенные дискуссии. Заметим, что на документе еще не стоит подпись городского головы, поэтому решение не окончательно.
Напомним, ранее в Днепре размышляли над тем, какое новое название придумать для Екатеринославского бульвара и улицы Софии Ковалевской.
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