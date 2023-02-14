Герои рядом: в Днепре курсант спас женщину, у которой остановилось сердце

Инцидент произошел на улице Вокзальной. Незнакомец выхватил из рук горожанки телефон. 17-летний курсант Назарий Андруцкий, который возвращался после занятий домой, услышал крик женщины и увидел незнакомца, который куда-то убегал.
Назарий сразу же бросился к женщине. Она успела сообщить, что грабитель выхватил у нее из рук телефон, однако так разволновалась, что вскоре потеряла сознание. Курсант проверил наличие дыхания и обнаружил, что оно отсутствовало. Он сразу же приступил к реанимации.
Прохожие вызвали на место «скорую». Назарий не прекращал реанимационные мероприятия до приезда медиков.
«Я хотел броситься догонять вора, но вдруг женщина упала на землю прямо передо мной. Я понял, что надо ее спасать. Первое, что я сделал, проверил наличие дыхания методом «вижу, слышу, чувствую», и, поняв, что оно отсутствует, начал делать непрямой массаж сердца. Все, как учили на занятиях по домедицинской подготовке. Я понимал, что жизнь женщины в моих руках. Минуты до приезда «скорой» были решающими. 100 нажатий, 1 минута, и ее сердце медленно, неуверенно, но начало биться», — рассказал курсант.
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