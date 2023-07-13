«Герой» недели — в Днепре задержали прочь опьяневшего водителя-нарушителя

3,82 промилле в крови водителя ЗАЗа зафиксировали полицейские вчера в Самарском районе. Мужчина совершил ДТП на Самарском спуске.

При изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Jac.

В результате механические повреждения получили транспортные средства. Люди не пострадали.

Во время общения с водителем-нарушителем патрульные заметили у него признаки сильного алкогольного опьянения и предложили пройти признание с помощью прибора Драгер. Гражданин согласился. Результат был впечатляющим – 3,82 промилле.

Это классифицируется уже как алкогольное отравление, критическое состояние.

На водителя полицейские составили протоколы по ч.1 ст. 130 КУоАП – Управление в состоянии опьянения и ст.124 КУоАП – Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств. Водителя отстранили от вождения.

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