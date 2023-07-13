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  • «Герой» недели — в Днепре задержали прочь опьяневшего водителя-нарушителя

«Герой» недели — в Днепре задержали прочь опьяневшего водителя-нарушителя

Сегодня 22:00
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3,82 промилле в крови водителя ЗАЗа зафиксировали полицейские вчера в Самарском районе. Мужчина совершил ДТП на Самарском спуске.

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При изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Jac.
В результате механические повреждения получили транспортные средства. Люди не пострадали.

Во время общения с водителем-нарушителем патрульные заметили у него признаки сильного алкогольного опьянения и предложили пройти признание с помощью прибора Драгер. Гражданин согласился. Результат был впечатляющим – 3,82 промилле.
Это классифицируется уже как алкогольное отравление, критическое состояние.

На водителя полицейские составили протоколы по ч.1 ст. 130 КУоАП – Управление в состоянии опьянения и ст.124 КУоАП – Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств. Водителя отстранили от вождения.

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