Генштаб: в российской Курской области распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ

В России распространяются слухи о якобы возможном вторжении украинских войск на территорию Курской области, и на приграничных районах возводят укрепления.

«В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах», — говорится в публикации.

Также в украинском Генштабе добавили, в российском городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ.

«Противник продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян», — рассказали в ведомстве.

Об этом 7 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Эсмань, Павловка, Кондратовка, Запсилье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневые поражения из танков и всего спектра артиллерии потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площадки и Невского Луганской области и Терны, Ямполевка и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Красногорск, Водяное, Первомое и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обороняется, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Это, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белорудово Херсонской области, Херсон и Николаев.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БПЛА «Орлан-10» и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

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