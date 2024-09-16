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  • Где житель Днепра может узнать о начисленном стаже и ЕСВ от работодателя: инструкция 2024

Где житель Днепра может узнать о начисленном стаже и ЕСВ от работодателя: инструкция 2024

Сегодня 17:19
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От того, платил ли работодатель ЕСВ за сотрудника зависит не только выплаты во время больничного, но и пенсионный стаж. Узнать, уплачивал ли наниматель социальные взносы, в каком размере можно самостоятельно.

Новости Днепра про Где житель Днепра может узнать о начисленном стаже и ЕСВ от работодателя: инструкция 2024

Журналисты  dnepr.info узнали алгоритм действий для тех, кто хочет узнать свой начисленный пенсионный стаж и сумму уплаченного работодателем ЕСВ.

Где можно узнать сумму взносов

Факт оплаты единых социальных взносов можно увидеть в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ

Что для этого нужно

Чтобы зайти в личный кабинет на портале ПФУ – необходимо пройти авторизацию. Сделать это можно с помощью квалифицированный электронной подписи или услуги Дія. Підпис, а также через BankID.

Как понять уплачены ли взносы

В разделе «Ознаки наявності заробітної плати без оплати взносів в закритих звітних періодах» наличие отметки «Ні» будет означать, что страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности сотрудника.

Отметка «Так» будет свидетельствовать о том, что о том, что в реестре есть информация о начисленной зарплате или доходе застрахованного лица без уплаты взносов.

Также посмотреть информацию по годам и месяцам можно в личном кабинете во вкладке «Мій страховий стаж», где доступна инфомация о страховом стаже сотрудника с 2004 года. Есть количество дней работы по каждому месяцу за который уплачивались страховые взносы.

Где еще можно проверить оплату ЕСВ и страховой стаж

Проверить страховой стаж также можно и через приложение «Дія». Для этого необходиома заказати в приложении справку ОК-5 или ОК-7.  

Первая форма содержит данные о суммах заработка лица для исчисления его пенсии, определении стажа и уплаты ЕСВ. Вторая форма информирует о суммах зарплат, с которых уплачивался ЕСВ начиная с 2011 года.

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Новости Днепра про Где житель Днепра может узнать о начисленном стаже и ЕСВ от работодателя: инструкция 2024Українська Новости Днепра про Где житель Днепра может узнать о начисленном стаже и ЕСВ от работодателя: инструкция 2024Русский

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