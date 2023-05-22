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Где завтра в Днепре света не будет 9 часов: адреса

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Новости Днепра про Где завтра в Днепре света не будет 9 часов: адреса

Во вторник, 23 мая, у некоторых жителей Днепра не будет света 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Об этом сообщают в ТГ-канале «ЦЭКа».

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Итак, 23 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Василия Слипака: 32, 34;
  • ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
  • ул. Победы: 212, 214, 216.

Советуем подготовиться: зарядить телефоны и повербанки!

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