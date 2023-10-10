Где в Днепропетровской области создадут гигантский индустриальный парк и что там будет

Впрочем, это не парк, а промышленная территория, где планируется развернуть производство металлургической продукции. В отличие от старой концепции достаточно депрессивных районов с заводами такой парк обеспечит предприятия общей развитой инфраструктурой и поможет контролировать влияние на окружающую среду.
Индустриальный парк планируют создать на территории Криворожского района, отмечает Кабинет Министров Украины.
На территории Новопольского сельсовета обустроят территорию с предприятиями, специализирующимися на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах, логистике и т.д.
Ожидается, что благодаря парку смогут создать 900 новых рабочих мест.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на следующий год планируется выделить 1 млрд. грн. на развитие индустриальных парков. Всего в реестр индустриальных парков уже включено 67 парков.
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