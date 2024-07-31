Где в Днепре и области опасно купаться

Большинство пляжей Днепра и области не пригодны для купания.

Во время проверки качества воды на пляжах Днепропетровщины зафиксировали бактерии, которые могут привести к заболеваниям острой кишечной инфекцией. Сейчас купаться опасно в Днепре в пределах областного центра и в Каменском. Также – в Самаре в Новомосковске, Кильчене в Подгородном, реке Томаковка в зоне отдыха на берегу Николаевского водохранилища Марганца и в Каменском водохранилище в Верхнеднепровске.

Такую информацию предоставил глава облсовета Николай Лукашук.

Только за прошлую неделю зарегистрировали 201 случай острых кишечных инфекций, что почти на уровне предыдущей недели.

Также за неделю выявили 5 единичных случаев подозрения на коклюш — в Днепре, Кривом Роге, Апостоловской общине. Выявлено 3863 случая ОРВИ, что на 15% больше показателя на прошлой неделе. 284 жителя заболели COVID-19, что на 136 случаев больше, чем на прошлой неделе”, – говорится в публикации Николая Лукашука.

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