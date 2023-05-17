Где в Днепре появились лавочки-качели

В Днепре поставили лавочки-качели.

В сквере Ивана Старова на Соборной площади появились лавочки-качели. Об этом сообщили в горсовете.

С наступлением теплой погоды здесь увеличилось количество посетителей, поэтому в сквере решили установить отреставрированные лавочки-качели, чтобы днепряне могли присесть и отдохнуть на свежем воздухе. Всего появилось шесть обновленных скамеек, которые разместили на центральной аллее.

Они с навесом, поэтому летом солнце не будет светить на головы людей, которые будут останавливаться здесь, чтобы отдохнуть.

Гулять в сквере можно будет и вечером, ведь скоро установят отремонтированные фонари, которые покрасили и заменили осветительные элементы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет работать ботсад на выходных и о произволе на Голубых озерах, близ Каменского, где популярную зону отдыха огородили забором.

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